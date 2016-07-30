На Гавайях засняли "улыбающийся" вулкан (видео)

При облете вулкана на Гавайях журналисты заметили, что в его кратере лава образовала светящийся "смайлик".

Смайл в жерле вулкана / Скриншот

Видеозапись с "добродушным" вулканом британский телеканал ITV News опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Не каждый день стихийное бедствие с улыбкой смотрит на вас снизу", - подписали ролик журналисты.

It's not every day a natural disaster grins at you from below...https://t.co/N3j9BsnRwN — ITV News (@itvnews) July 29, 2016

На записи видно, что лава в кратере вулкана Килауеа образовала "смайлик".