На Гавайях засняли "улыбающийся" вулкан (видео)

09:17, 30 июля 2016
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При облете вулкана на Гавайях журналисты заметили, что в его кратере лава образовала светящийся "смайлик".

Скриншот
Смайл в жерле вулкана / Скриншот

Видеозапись с "добродушным" вулканом британский телеканал ITV News опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Не каждый день стихийное бедствие с улыбкой смотрит на вас снизу", - подписали ролик журналисты.

На записи видно, что лава в кратере вулкана Килауеа образовала "смайлик".

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