В Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у Северных Марианских островов в Тихом океане.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В Эквадоре произошли два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,4
Подземные толчки были зафиксированы в пятницу в 21.18 по времени UTC (0.18 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 32 километрах к юго-востоку от острова Агрихан, принадлежащего Северным Марианским островам и входящего в состав муниципалитета Северные острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 километров. Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе цунами пока не сообщается.
Марианские острова включают в себя 15 крупных островов и несколько мелких рифов. Ближайшие крупные острова - Япония, Филиппины и Индонезия.
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