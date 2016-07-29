В Харькове из-за ливня общественный транспорт ходит с перебоями

18:30, 29 июля 2016
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В Харькове из-за сильного ливня наблюдаются перебои в движении городского общественного транспорта.

REUTERS
REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент инфраструктуры, во время дождя, который начался около 15:30, были подтоплены автомобильные дороги.

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По состоянию на 16:00, временно не ходят трамваи №16 и 26 по улице Шевченко. Временно не ходят троллейбусы по проспекту Льва Ландау, трамваи по проспекту Тракторостроителей.

Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 доезжают до разворотного круга возле ТЦ "Барабашово". По предварительной информации, это связано с ДТП с участием четырех автомобилей и обрывом контактной сети.

В горсовете подчеркнули, что движение общественного транспорта планируют восстановить в ближайшее время.

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