Из-за жары с 30 июля по 1 августа в Киеве будет сохраняться высокая пожарная опасность

16:18, 29 июля 2016
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С 30 июля по 1 августа в Киеве ожидается преимущественно высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Reuters
Reuters

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

Жителей Киева и области предупреждают об ухудшении погодных условий

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и соблюдать правила поведения в случае возникновения пожара.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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