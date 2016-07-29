Жителей Киева и области предупреждают об ухудшении погодных условий

До конца суток 29 июля по Киеву и области ожидается гроза.

До конца суток по Киеву и области ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля по Киеву и области гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, днем 29 и ночью 30 июля на территории Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни и град.