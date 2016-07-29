На Закарпатье на 29-30 июля объявили гидрологическое штормовое предупреждение
В Закарпатской области на 29-30 июля объявлено гидрологическое штормовое предупреждение.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области со ссылкой на Закарпатский гидрометцентр.
На украинских дорогах температура поднимется до +36°, во многих областях пройдут дожди
Как говорится в сообщении, днем 29 и ночью 30 июля на территории Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни и град.
По данным синоптиков, на реках области в течение этих дней ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра.
"В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного стока на малых водотоках мимолетные повышения уровней на 0,5-1 метр, возможно образование селей", - добавили в гидрометцентре.
Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
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