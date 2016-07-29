На Закарпатье на 29-30 июля объявили гидрологическое штормовое предупреждение

15:07, 29 июля 2016
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В Закарпатской области на 29-30 июля объявлено гидрологическое штормовое предупреждение.

volynnews.com
На Закарпатье июля объявили гидрологическое штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области со ссылкой на Закарпатский гидрометцентр.

На украинских дорогах температура поднимется до +36°, во многих областях пройдут дожди

Как говорится в сообщении, днем 29 и ночью 30 июля на территории Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни и град.

По данным синоптиков, на реках области в течение этих дней ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра.

"В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного стока на малых водотоках мимолетные повышения уровней на 0,5-1 метр, возможно образование селей", - добавили в гидрометцентре.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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