Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 77

14:24, 29 июля 2016
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Из-за наводнений и оползней в Непале погибли не менее 77 человек, сотни людей вынуждены были эвакуироваться.

Reuters
Reuters

Проливные дожди вызвали панику в стране, власти развернули поисково-спасательную операцию, передает NDTV.

Наводнение в Непале обрушило огромный подвесной мост (видео)

С понедельника погибли не менее 77 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести.

Наводнения и оползни угрожают жизням тысяч людей. В нескольких регионах разрушены дома и мосты, реки вышли из берегов.

Напомним, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, пострадали восемь районов Индии. По официальным данным, погибли 22 человека.

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