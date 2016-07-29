Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 77

Из-за наводнений и оползней в Непале погибли не менее 77 человек, сотни людей вынуждены были эвакуироваться.

Reuters

Проливные дожди вызвали панику в стране, власти развернули поисково-спасательную операцию, передает NDTV.

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С понедельника погибли не менее 77 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести.

Наводнения и оползни угрожают жизням тысяч людей. В нескольких регионах разрушены дома и мосты, реки вышли из берегов.

Напомним, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, пострадали восемь районов Индии. По официальным данным, погибли 22 человека.