На украинских дорогах температура поднимется до +36°, во многих областях пройдут дожди

На дорогах Украины температура поднимется до +36°. Во многих областях пройдут дожди.

Во многих регионах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +35°. Завтра на этом маршруте ожидаются дожди. Температура в субботу +24°...+29°. В воскресенье на одесском направлении практически без осадков, до +36°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня пройдут дожди с грозами, температура в дороге +21°... +33°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, во Львовской области возможен дождь, температура до +29°. В воскресенье на этом направлении практически без осадков, температура в дороге +25°...+30°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня в Харьковской области сегодня пройдет дожди. Температура в дороге +30°...+33°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +28°...+24°. В воскресенье гроза, до +32°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +31°...+33°. Завтра по этому маршруту ожидаются осадки. В воскресенье гроза, до +34°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков. Температура в дороге до +30°… +33°. В субботу на этом маршруте небольшая облачность. В воскресенье малооблачно, температура до 32 градусов тепла.

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