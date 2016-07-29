На украинских дорогах температура поднимется до +36°, во многих областях пройдут дожди
На дорогах Украины температура поднимется до +36°. Во многих областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +35°. Завтра на этом маршруте ожидаются дожди. Температура в субботу +24°...+29°. В воскресенье на одесском направлении практически без осадков, до +36°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня пройдут дожди с грозами, температура в дороге +21°... +33°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, во Львовской области возможен дождь, температура до +29°. В воскресенье на этом направлении практически без осадков, температура в дороге +25°...+30°.
На выходных в Украине до +36°, на севере и востоке пройдут дожди с грозами (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня в Харьковской области сегодня пройдет дожди. Температура в дороге +30°...+33°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +28°...+24°. В воскресенье гроза, до +32°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +31°...+33°. Завтра по этому маршруту ожидаются осадки. В воскресенье гроза, до +34°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков. Температура в дороге до +30°… +33°. В субботу на этом маршруте небольшая облачность. В воскресенье малооблачно, температура до 32 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°