На выходных в Украине до +36°, на севере и востоке пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
В столице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +19°...+30°.
Во Львове завтра малооблачно, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, +16°...+28°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура поднимется до +34° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +17°, днем +28°. В воскресенье ночью +19°, днем +30°.
В Виннице в субботу дождь, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +30°, без осадков.
Одесситам на завтра небольшую облачность, температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье также без осадков, температура +20°...+36°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье +18°...+29°, так же пройдут дожди.
В Днепре дождь с грозой. Температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье похожие погодные условия, температура воздуха +21°...+32°.
В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +19°...+35°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу грозу, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +29°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье температура до +31°, малооблачно.
В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +23°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу осадки, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +16°, днем до +28°.
В Трускавце в субботу малооблачно, температура +26°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +24°, в вокресенье ожидается гроза, температура воздуха +14° …+26°.
В западных областях объявили штормовое предупреждение на 29 июля
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +33°.
В Бердянске в субботу ожидается дождь с грозой, температура до +32°. В воскресенье температура до +32°, также пройдет гроза.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°