На выходных в Украине до +36°, на севере и востоке пройдут дожди с грозами (карта)

12:00, 29 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

УНИАН
На выходных в некоторых регионах пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +19°...+30°.

Во Львове завтра малооблачно, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, +16°...+28°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура поднимется до +34° (карта)

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +17°, днем +28°. В воскресенье ночью +19°, днем +30°.

В Виннице в субботу дождь, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +30°, без осадков.

Одесситам на завтра небольшую облачность, температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье также без осадков, температура +20°...+36°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье +18°...+29°, так же пройдут дожди.

УНИАН
Прогноз на 30 июля / УНИАН
УНИАН
Прогноз на 31 июля / УНИАН

В Днепре дождь с грозой. Температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье похожие погодные условия, температура воздуха +21°...+32°.

В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +19°...+35°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу грозу, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +29°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье температура до +31°, малооблачно.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +23°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу осадки, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +16°, днем до +28°.

В Трускавце в субботу малооблачно, температура +26°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +24°, в вокресенье ожидается гроза, температура воздуха +14° …+26°.

В западных областях объявили штормовое предупреждение на 29 июля

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +33°.

В Бердянске в субботу ожидается дождь с грозой, температура до +32°. В воскресенье температура до +32°, также пройдет гроза.

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