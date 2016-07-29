На Тернопольщине в результате разряда молнии сгорело 10 гектаров пшеницы
На Тернопольщине в результате разряда молнии сгорело 9,8 га пшеницы.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, сообщение о пожаре пшеницы на корню в селе Шкроботовка Шумского района поступило к спасателям вчера в 18 часов.
Возгорание ликвидировано дежурным караулом местной пожарной команды села Большие Дедеркалы и техникой сельскохозяйственного предприятия.
В Черкасской области в результате попадания молнии горел жилой дом
Огнем уничтожено пшеницу на корню площадью 9,8 га. Спасены посевы пшеницы на площади 184,2 га.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало прямое попадание разряда молнии.
Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Как сообщал УНИАН, ранее в Черниговской области за сутки разряды молнии вызвали 4 пожара.
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