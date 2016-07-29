В результате наводнений в Индии погибли 22 человека

В Индии началась масштабная поисково-спасательная операция после наводнения, которое произошло в стране.

Reuters

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, пострадали восемь районов Индии. По официальным данным, погибли 22 человека, передает Gulf News.

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Сообщается, что из-за непогоды несколько деревень были отрезаны от остальной территории страны, многие дороги разрушены.

В целом от наводнений пострадали около 2 млн человек.

Напомним, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Непале погибли не менее 64 человек.