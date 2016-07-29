По состоянию на 29 июля в Киеве сохраняется слабый ветер, высокая относительная влажность воздуха, вертикальное распределение температуры в приземном слое воздуха препятствует перемешиванию воздушных масс.

Смог в Киеве продержится до конца суток / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"При такой ситуации наблюдается ухудшение метеорологической дальности видимости, образование локальных приземных туманов, рост уровней загрязнения атмосферы, которые превышают предельно допустимые концентрации по оксиду углерода в 1-2 раза, по диоксину азота в 2-5 раз, по формальдегиду в 2-4 раза", - говорится в сообщении.

Такие метеорологические условия сохранятся в Киеве до конца суток.

Напомним, 29 июля в Киеве воздух прогреется до +32°, осадков не ожидается.