В Киеве сегодня воздух прогреется до +32°, без осадков

08:30, 29 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 июля в Киеве воздух прогреется до +32°, осадков не ожидается. 

tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут 

Сегодня солнце в столице взошло в 05:22, а закатится в 20:45.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля в Украине днем до +34°, в некоторых областях пройдут дожди с грозами. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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