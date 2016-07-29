В Киеве сегодня воздух прогреется до +32°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 29 июля в Киеве воздух прогреется до +32°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

Читайте также Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут

Сегодня солнце в столице взошло в 05:22, а закатится в 20:45.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля в Украине днем до +34°, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.