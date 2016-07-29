Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура поднимется до +34° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 июля в Украине днем до +34°, в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Сегодня в стране до +34° / 7-themes.com

В столице сегодня без осадков, днем +32°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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Во Львове 29 июля пройдет дождь, температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу небольшая облачность. Температура +31°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 3.6 м/с.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

В Харькове гроза. Температура до +31°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня возможен дождь, температура днем +22°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

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