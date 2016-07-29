Наводнение в Непале обрушило огромный подвесной мост (видео)

04:09, 29 июля 2016
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Непал вновь оказался во власти стихии: спустя год после серии мощных землетрясений здесь произошло сильное наводнение. В числе его последствий - обрушение огромного подвесного моста.

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Подвесной мост был одним из самых длинных / скриншот

Об этом пишет National Geographic

После продолжительных дождей, недавно обрушившихся на Непал, 75 районов оказались в зоне наводнений. Более 2000 домов разрушено, 54 человека погибли, 20 числятся пропавшими без вести. В районе Бутвала около 6000 человек рискуют остаться без жилья, сотни семей уже эвакуированы.

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Непрерывный подъем Тинау привел к стремительной эрозии береговой линии, и возможность обрушения подвесного моста - одного из самых длинных в стране - была лишь вопросом времени. Доступ на мост был закрыт, люди из ближайших жилищ - переселены.

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