В Киеве завтра без осадков, днем до +33°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 июля, в столице без осадков, температура воздуха днем +33°.

В Киеве завтра до +33° / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +27°.

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Ветер южный и юго-восточный, до 2.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:22, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

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