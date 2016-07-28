В Киеве завтра без осадков, днем до +33°

19:00, 28 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 июля, в столице без осадков, температура воздуха днем +33°.

tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра до +33° / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +27°.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Ветер южный и юго-восточный, до 2.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:22, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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