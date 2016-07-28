Завтра в Украине температура поднимется до +34°, на западе пройдут дожди (карта)

18:30, 28 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

vividscreen.info
Завтра в Украине до +34° / vividscreen.info

В Киеве завтра без осадков, ночью +21°, днем +33°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.5 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Во Львове 29 июля ожидается дождь с грозой, ночью +15°, днем +24°. Ветер юго-западный, слабый.

В Луцке завтра гроза. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +19°, днем +33°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +34°, ветер переменный, легкий.

УНИАН
Завтра в западных областях пройдут дожди / УНИАН

В Харькове в пятницу гроза, температура ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +19°, днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +17°, днем +31°, ветер переменный, легкий.

В западных областях объявили штормовое предупреждение на 29 июля

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +19°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.

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