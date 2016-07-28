Завтра в Украине температура поднимется до +34°, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра без осадков, ночью +21°, днем +33°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.5 м/с.
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
Во Львове 29 июля ожидается дождь с грозой, ночью +15°, днем +24°. Ветер юго-западный, слабый.
В Луцке завтра гроза. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +19°, днем +33°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +34°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в пятницу гроза, температура ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +19°, днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +17°, днем +31°, ветер переменный, легкий.
В западных областях объявили штормовое предупреждение на 29 июля
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +19°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°