В западных областях объявили штормовое предупреждение на 29 июля

Завтра в западных областях ожидается сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

В западных областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"29 июля в западных областях грозы, днем местами сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 27 июля и 28 июля в Карпатах возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков.