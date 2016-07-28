Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 64

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Непале погибли не менее 64 человек.

Reuters

Многие числятся пропавшими без вести, тысячи людей вынуждены были эвакуироваться, передает The Times of India.

Читайте также Из-за дождей в Китае взорвали дамбу (видео)

В нескольких регионах стихия разрушила здания и мосты. Многие реки вышли из берегов, поэтому существует угроза масштабного наводнения.

В районе Навалпараси наводнения угрожают 6 тысячам местных жителей.

Напомним, по меньшей мере 22 человека погибли и более 60 пострадали в результате ливневых дождей и наводнений, обрушившихся на провинции Хайбер-Пахтунхва и Педжаб на севере Пакистана.