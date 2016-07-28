Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Сегодня и в пятницу на дорогах Украины практически без осадков, температура поднимется до +34°.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +31°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +34°, небольшая облачность.

На трассе Киев - Ужгород пройдет дождь с грозой, температура в дороге +25° … +32°. В пятницу ожидаются похожие погодные условия, температура до +33°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +33°.

В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +32°. 28 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать практически безоблачная погода, в Харьковской области возможны дожди, температура +30°… +33°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +31° … +33°. По данному направлению в пятницу дожди с грозами, температура до +33°.

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