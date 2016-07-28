Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
Сегодня и в пятницу на дорогах Украины практически без осадков, температура поднимется до +34°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +31°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +34°, небольшая облачность.
На трассе Киев - Ужгород пройдет дождь с грозой, температура в дороге +25° … +32°. В пятницу ожидаются похожие погодные условия, температура до +33°.
В Украине сегодня до +34°, в западных областях дожди с грозами (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +33°.
В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +32°. 28 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать практически безоблачная погода, в Харьковской области возможны дожди, температура +30°… +33°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +31° … +33°. По данному направлению в пятницу дожди с грозами, температура до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°