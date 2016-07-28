В результате наводнений в Пакистане погибли более 20 человек

12:10, 28 июля 2016
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По меньшей мере 22 человека погибли и более 60 пострадали в результате ливневых дождей и наводнений, обрушившихся на провинции Хайбер-Пахтунхва и Педжаб на севере Пакистана. 

Reuters
Reuters

Директор метеорологического департамента Пакистана Мухаммад Ханиф заявил, что ожидается продолжение проливных дождей в течении ближайших суток, передает ТАСС со ссылкой на газету  Doon.

"Сильные осадки могут вызвать наводнения и оползни в таких районах как Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Гилгит-Валтисан и в Кашмире", - сказал он.

Пакистан ежегодно страдает от масштабных наводнений, вызванных затяжными ливнями во второй половине лета в сезон дождей.

Напомним, не менее 39 человек погибли за сутки в Непале из-за наводнений.

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