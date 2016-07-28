На греческом острове Хиос объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Лесной пожар на острове Хиос достиг таких масштабов, что властям пришлось ввести чрезвычайное положение.

Reuters

Пожар, который начался в этот понедельник, сжег оливковые сады и мастичные рощи. Огонь тушат десятки пожарных и самолеты, передает Reuters.

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Борьбу с пожаром усложняет сильный ветер, кое-где его порывы доходят до 20 метров за секунду.

Больше всего от огня страдают хвойных растения, из которых производят смолу, которую используют при изготовлении специй, кондитерских изделий, алкогольных напитков, передает The Weather Channel.

Напомним, в Колорадо из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать около 2 тыс. человек.