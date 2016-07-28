Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха превышает норму в несколько раз (видео)

По состоянию на 28 июля в Киеве сохраняется слабый ветер, высокая относительная влажность воздуха, вертикальное распределение температуры в приземном слое воздуха препятствует перемешиванию воздушных масс.

В Киеве из-за погодных условий уровень загрязнения воздуха превышает норму / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В Украине сегодня до +34°, в западных областях дожди с грозами (карта)

"При такой ситуации наблюдается ухудшение метеорологической дальности видимости, образование локальных приземных туманов, рост уровней загрязнения атмосферы, которые превышают предельно допустимые концентрации по оксиду углерода в 1-2 раза, по диоксину азота в 2-5 раз, по формальдегиду в 2-4 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие метеорологические условия сохранятся в городе до 29 июля.

Напомним, в четверг, 28 июля, в Киеве воздух прогреется до +31°, осадков не ожидается.