Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха превышает норму в несколько раз (видео)
По состоянию на 28 июля в Киеве сохраняется слабый ветер, высокая относительная влажность воздуха, вертикальное распределение температуры в приземном слое воздуха препятствует перемешиванию воздушных масс.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"При такой ситуации наблюдается ухудшение метеорологической дальности видимости, образование локальных приземных туманов, рост уровней загрязнения атмосферы, которые превышают предельно допустимые концентрации по оксиду углерода в 1-2 раза, по диоксину азота в 2-5 раз, по формальдегиду в 2-4 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие метеорологические условия сохранятся в городе до 29 июля.
Напомним, в четверг, 28 июля, в Киеве воздух прогреется до +31°, осадков не ожидается.
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