Сегодня в столице без осадков, днем до +31°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 июля, в Киеве воздух прогреется до +31°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:20, а закатится в 20:47.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине днем до +34°, в западных областях пройдут дожди с грозами.

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