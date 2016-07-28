Сегодня в столице без осадков, днем до +31°

08:30, 28 июля 2016
923
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 июля, в Киеве воздух прогреется до +31°, осадков не ожидается. 

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +34°, практически без осадков

Сегодня солнце в столице взошло в 05:20, а закатится в 20:47.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине днем до +34°, в западных областях пройдут дожди с грозами. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей