В Украине сегодня до +34°, в западных областях дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине днем до +34°, в западных областях пройдут дожди с грозами.
В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
На дорогах Украины температура поднимется до +34°, практически без осадков
Во Львове 28 июля пройдет дождь, температура воздуха днем +28°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Луцке сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг небольшая облачность. Температура +28°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 2.6 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +30°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +31°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Карпатах из-за сильных ливней возможно формирование селевых потоков
В Северодонецке сегодня солнечно, температура днем +21°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°