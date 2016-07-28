В Украине сегодня до +34°, в западных областях дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине днем до +34°, в западных областях пройдут дожди с грозами.

В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Геннадий Казакевич

В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Во Львове 28 июля пройдет дождь, температура воздуха днем +28°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Луцке сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг небольшая облачность. Температура +28°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 2.6 м/с.

В Украине практически без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +30°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +31°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

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В Северодонецке сегодня солнечно, температура днем +21°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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