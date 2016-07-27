В центре Киева из-за жары будет ограничено движение транспорта
В Киеве наблюдается накопление и образование вредных примесей в приземном слое воздуха из-за неблагоприятных метеорологических условий (жаркий характер погоды, слабый ветер в приземном слое). По прогнозу Гидрометцентра, такие погодные условия продлятся в Киеве до 31 июля.
Для уменьшения накопления вредных веществ в воздухе в столице будет ограничено движение автотранспорта на центральных улицах, а также ограничен въезд грузового транспорта на территорию города, сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечается в сообщении, КК «Киевавтодор» и коммунальные службы районов обеспечивают ежедневный полив дорог, придомовых территорий и зеленых зон, с особым вниманием к зонам с превышением предельно допустимых норм вредных веществ.
Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве рекомендует пожилым людям и детям по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в дневное время. Во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) рекомендуется воздержаться от прогулок и отдыха на пляже.
В ежедневном режиме проводятся исследования атмосферного воздуха на селитебной территории: объектах жилищного фонда, общественных зданиях и сооружениях, учреждениях социального, культурного и бытового назначения. Исследования проводятся Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Государственным учреждением «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».
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По состоянию на 27.07.2016 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха превысил предельно допустимый. Это, в частности, наблюдается на ул. Щербакова, проспекте Оболонском, ул. Межигорской и ул. Краковской.
По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории от 27.07.2016 г. высокий уровень загрязнения также наблюдается в районе площадей Бессарабской, Победы, Московской, улиц Довженко, Попудренко, Каунасской; проспектов Победы, Оболонского; бульварах Л. Украинки и Науки, подчеркивается в сообщении.
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