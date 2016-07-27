В Киеве завтра без осадков, воздух прогреется до +30°

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в столице без осадков, температура воздуха днем +30°.

Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

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Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

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