В Киеве завтра без осадков, воздух прогреется до +30°

19:00, 27 июля 2016
913
0

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в столице без осадков, температура воздуха днем +30°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

На дорогах Украины температура поднимется до +34°, практически без осадков

Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей