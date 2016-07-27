В четверг в Украине до +34°, в западных областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 июля в Украине температура поднимется до +34°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

В Украине завтра до + +34° / mosaicon.hu

В Киеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Во Львове 28 июля ожидается дождь с грозой, ночью +16°, днем +30°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Луцке завтра гроза. Температура воздуха ночью +29°, днем +33°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +19°, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +34°, ветер переменный, легкий.

Завтра в западных областях пройдут дожди / УНИАН

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер восточный северо-восточный, до 2.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +29°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Краматорске в четверг солнечно, температура ночью +16°, днем +29°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

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