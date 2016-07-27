В Карпатах из-за сильных ливней возможно формирование селевых потоков

15:50, 27 июля 2016
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Днем 27 июля и 28 июля в Карпатах возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 27 июля и 28 июля в Карпатах при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня в западных областях объявили штормовое предупреждение.

"Днем 27 июля в западных областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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