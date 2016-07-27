В результате наводнения в Непале погибли 39 человек

Не менее 39 человек погибли за последние сутки в Непале из-за наводнений.

В результате наводнений в Непале погибли 39 человек / The Kathmandu Post

Из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале погибли не менее 39 человек, еще 28 пропали без вести, сообщает The Jakarta Post.

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Уровень воды во многих реках превысил допустимые значения. Тысячи домов оказались разрушенными и подтопленными. Людей из многих районов пришлось эвакуировать.

Напомним, по меньшей мере 164 человека погибли в десяти регионах Китая в результате ливней и вызванных ими наводнений.