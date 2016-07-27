В результате наводнения в Непале погибли 39 человек

14:48, 27 июля 2016
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Не менее 39 человек погибли за последние сутки в Непале из-за наводнений.

The Kathmandu Post
В результате наводнений в Непале погибли 39 человек / The Kathmandu Post

Из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале погибли не менее 39 человек, еще 28 пропали без вести, сообщает The Jakarta Post.

Ливень затопил американский штат Филадельфия (видео)

Уровень воды во многих реках превысил допустимые значения. Тысячи домов оказались разрушенными и подтопленными. Людей из многих районов пришлось эвакуировать.

Напомним, по меньшей мере 164 человека погибли в десяти регионах Китая в результате ливней и вызванных ими наводнений.

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