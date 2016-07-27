На дорогах Украины температура поднимется до +34°, практически без осадков

13:00, 27 июля 2016
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Сегодня и в четверг на дорогах Украины практически без осадков, температура поднимется до +34°.

galleryua.com
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода / galleryua.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +30°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +34°, небольшая облачность.

На трассе Киев - Ужгород в Закарпатской области пройдет дождь с грозой, температура в дороге +26° … +31°. В четверг ожидаются похожие погодные условия, температура до +32°.

Сегодня в Украине до +33°, практически без осадков (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +31°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +31°. 28 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать практически безоблачная погода, температура +29°… +31°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +32°. По данному направлению в четверг небольшая облачность, температура до +34°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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