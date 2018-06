Проливные дожди затопили Гавайи (видео)

Всего за три часа в воскресенье на острове Оаху выпало 177 мм осадков, из-за чего оказались затопленными многие автодороги, передает The Weather Channel.

За выходные к спасателям за помощью обратились 79 человек, из них 59 просили откачать воду из подтопленных домов.

Около тысячи пользователей остались без электричества из-за поваленных ветром деревьев.

@GustyDarby currently winning. A typical manhole cover weighs 110+ pounds and it's surfin #Darby