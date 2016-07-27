Проливные дожди затопили Гавайи (видео)

12:01, 27 июля 2016
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Ливни, вызванные тропическим штормом "Дарби", затопили Гавайские острова.

twitter.com @CivilBeat
Проливные дожди затопили Гавайи / twitter.com @CivilBeat

Всего за три часа в воскресенье на острове Оаху выпало 177 мм осадков, из-за чего оказались затопленными многие автодороги, передает The Weather Channel.

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За выходные к спасателям за помощью обратились 79 человек, из них 59 просили откачать воду из подтопленных домов.

Около тысячи пользователей остались без электричества из-за поваленных ветром деревьев.

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