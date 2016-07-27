В западных областях на сегодня объявили штормовое предупреждение

10:48, 27 июля 2016
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В некоторых населенных пунктах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В третьей декаде августа в Украине ожидается похолодание

"Днем 27 июля в западных областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 27 июля, в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.

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