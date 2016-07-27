Тайфун "Миринаэ" обрушился на Китай
Тайфун "Миринаэ" во вторник обрушился на южнокитайскую островную провинцию Хайнань.
Основной удар стихии пришелся на город Ваньнин на юго-востоке региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.
Скорость ветра в эпицентре тайфуна превышает 100 км/ч.
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Тайфун принес высокие волны и штормовой ветер на остров Хайнань, полуостров Лэйчжоу, морское побережье провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района (все - Южный Китай).
Государственный метеорологический центр КНР объявил синий - самый низкий уровень опасности.
Тем не менее, более 25 тыс. рыболовецких судов из-за штормовой погоды вернулись в порты. Прервано пассажирское сообщение через пролив Цюнчжоу, отделяющий остров от материка.
Напомним, по меньшей мере 164 человека погибли в десяти регионах Китая в результате ливней и вызванных ими наводнений.
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