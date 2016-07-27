Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +30°

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в столице воздух прогреется до +30°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / nastol.com.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:19, а закатится в 20:48.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 июля, в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.

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