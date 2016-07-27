Сегодня в Украине до +33°, практически без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 июля, в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.

В Украине сегодня до +33° / pets4homes.co.uk

В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Во Львове 27 июля малооблачно, температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду небольшая облачность. Температура +28°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +33°, ветер переменный, до 3.6 м/с.

В Украине практически без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +29°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +32°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +29°. Ветер северо-восточный, легкий.

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В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

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