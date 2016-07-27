Всемирная метеорологическая организация объяснила, почему участились периоды аномальной жары

04:36, 27 июля 2016
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На прошлой неделе в Кувейте был зафиксирован новый температурный рекорд: +54°.

REUTERS
REUTERS

Всемирная метеорологическая организация отмечает, что все больше данных указывают на связь между участившимися периодами аномальной жары и изменением климата, пишет "Голос Америки".

Волны жары, с прошлой недели накрывшие значительную часть Ближнего Востока, а также центральные и восточные районы США, принесли температуры, намного превышающие средние сезонные показатели.

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Как сообщает Всемирная метеорологическая организация, температура +54°, зафиксированная в населенном пункте Мутриба в Кувейте на прошлой неделе, может оказаться рекордно высоким показателем для Восточного полушария и Азии.

Самая высокая температура в истории наблюдений - 56,7° - была отмечена в калифорнийском населенном пункте Фернес-Крик 10 июля 1913 года. Хотя в других частях США столбик термометра не поднимался до таких высот, официальный представитель ВМО Клэр Нуллис отмечает, что сейчас там температура достигает 38 градусов.

«Это реальная температура. Если учесть влажность и восприятие жары человеком, то температуры еще выше. Речь идет о +43°+46°», – говорит она.

По словам Нуллис, уникальная особенность периодов жары в США и многих других странах заключается в том, что ночью температура почти не снижается. Это не дает людям передышки от удушающей жары и может создать серьезный риск для здоровья, в особенности для пожилых людей.

«За последние 50 лет жаркие дни, жаркие ночи и периоды аномальной жары участились. Мы ожидаем, что в этом столетии они будут учащаться и дальше, и это, очевидно, связано с изменением климата», - заявила Нуллис.

В прошлом году ВМО провела исследование, которое показало, что многие погодные катаклизмы последних пяти лет были результатом изменения климата. В случае с волнами жары они участились в 10 раз или более.

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