Всемирная метеорологическая организация объяснила, почему участились периоды аномальной жары
На прошлой неделе в Кувейте был зафиксирован новый температурный рекорд: +54°.
Всемирная метеорологическая организация отмечает, что все больше данных указывают на связь между участившимися периодами аномальной жары и изменением климата, пишет "Голос Америки".
Волны жары, с прошлой недели накрывшие значительную часть Ближнего Востока, а также центральные и восточные районы США, принесли температуры, намного превышающие средние сезонные показатели.
В Японии за неделю более 3700 человек были госпитализированы с тепловыми ударами
Как сообщает Всемирная метеорологическая организация, температура +54°, зафиксированная в населенном пункте Мутриба в Кувейте на прошлой неделе, может оказаться рекордно высоким показателем для Восточного полушария и Азии.
Самая высокая температура в истории наблюдений - 56,7° - была отмечена в калифорнийском населенном пункте Фернес-Крик 10 июля 1913 года. Хотя в других частях США столбик термометра не поднимался до таких высот, официальный представитель ВМО Клэр Нуллис отмечает, что сейчас там температура достигает 38 градусов.
«Это реальная температура. Если учесть влажность и восприятие жары человеком, то температуры еще выше. Речь идет о +43°+46°», – говорит она.
По словам Нуллис, уникальная особенность периодов жары в США и многих других странах заключается в том, что ночью температура почти не снижается. Это не дает людям передышки от удушающей жары и может создать серьезный риск для здоровья, в особенности для пожилых людей.
«За последние 50 лет жаркие дни, жаркие ночи и периоды аномальной жары участились. Мы ожидаем, что в этом столетии они будут учащаться и дальше, и это, очевидно, связано с изменением климата», - заявила Нуллис.
В прошлом году ВМО провела исследование, которое показало, что многие погодные катаклизмы последних пяти лет были результатом изменения климата. В случае с волнами жары они участились в 10 раз или более.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°