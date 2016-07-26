Мощный ураган пронесся в Ужгороде: старые деревья вырывало с корнями (фото, видео)

18:41, 26 июля 2016
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Днем в городе начался сильный ливень, местами с небольшим градом.

Facebook / Віталій Попович
Мощный ураган пронесся в Ужгороде / Facebook / Виталий Попович

Во вторник, 26 июля, в Ужгороде разгулялась непогода. Об этом сообщает местное издание "Час Закарпаття". Фото и видео последствий непогоды в соцсетях публикуют очевидцы.

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Из-за сильного ветра старые деревья вырывало с корнями. На улице Фединца дерево раздавило авто. Рядом еще одно упало на две машины сразу. Сейчас на месте работает полиция, вызвали спасателей.

Facebook / Віталій Попович
Мощный ураган пронесся в Ужгороде / Facebook / Виталий Попович

По информации издания, сообщения о вреде, который причинил ураган, приходят из разных районов города.

Facebook / Віталій Попович
Мощный ураган пронесся в Ужгороде / Facebook / Виталий Попович  

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