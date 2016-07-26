В Киеве завтра без осадков, температура днем до +30°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 июля, в столице без осадков, температура воздуха днем +30°.

В Киеве завтра до +30° / kiev-live.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +26°.

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Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:19, а зайдет в 20:48.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Украине температура поднимется до +33°. В Полтавской области ожидается дождь с грозой.

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