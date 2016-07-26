Завтра в Украине воздух прогреется до +33°, без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в Украине температура поднимется до +33°. В Полтавской области ожидается дождь с грозой.

Завтра в Украине воздух прогреется до +33° / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Во Львове 27 июля ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью +17°, днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +33°, ветер переменный, легкий.

В Укриане завтра практически без осадков / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер северо-восточный, до 3.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +19°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

В Краматорске в среду солнечно, температура ночью +16°, днем +28°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

Читайте также На украинских дорогах температура поднимется до +32°, практически без осадков

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +17°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

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