Завтра в Украине воздух прогреется до +33°, без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в Украине температура поднимется до +33°. В Полтавской области ожидается дождь с грозой.
В Киеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
В третьей декаде августа в Украине ожидается похолодание
Во Львове 27 июля ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
В Виннице в среду без осадков. Температура ночью +17°, днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +33°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер северо-восточный, до 3.4 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +19°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
В Краматорске в среду солнечно, температура ночью +16°, днем +28°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.
На украинских дорогах температура поднимется до +32°, практически без осадков
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +17°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°