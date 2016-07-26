Ливень затопил американский штат Филадельфия (видео)
В Филадельфии сильные ливни вызвали наводнения.
В штате из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, пришлось остановить движение на некоторых трассах, сообщает NBC Philadelphia.
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Грозы в регионе были вызваны продолжительной жарой. По прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится до четверга.
@6abc @SEPTA Fire dept helped us off shuttle bus. Water waist high. Very scary. pic.twitter.com/1sGXJ1zCGf— Lindsay Willett (@elbow84) July 25, 2016
Напомним, шторм, который прошел в понедельник на северо-востоке США, оставил тысячи людей без электричества. Порывы ветра достигали 50 км/ч, также прошел сильный ливень с градом, который вызвал подтопления в некоторых районах.
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