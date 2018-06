Ливень затопил американский штат Филадельфия (видео)

В штате из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, пришлось остановить движение на некоторых трассах, сообщает NBC Philadelphia.

Грозы в регионе были вызваны продолжительной жарой. По прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится до четверга.

@6abc @SEPTA Fire dept helped us off shuttle bus. Water waist high. Very scary. pic.twitter.com/1sGXJ1zCGf