В третьей декаде августа в Украине ожидается похолодание

14:37, 26 июля 2016
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В августе в Украине не ожидается много осадков, в третьей декаде наступит похолодание.

ozb.co.kr
В третьей декаде августа в Украине ожидается похолодание  / ozb.co.kr

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долговременных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

"Мы ожидаем, что в начале августа не будет много осадков, а в середине следует ожидать большие ливневые дожди. Я думаю, они будут ураганного характера", - сказала Мартазинова.

Сегодня в Украине воздух прогреется до +32°, без осадков (карта)

По ее словам, в августе также будут очень жаркие дни - температура будет достигать +30.

"В третьей декаде августа будет резкое похолодание. Таким образом, температура в августе в целом будет выше нормы, третья декада - холодная и очень неустойчивая", - добавила Мартазинова.

По ее словам, в восточной части Украины количество осадков будет в пределах нормы, т.е. 50-60 мм, в западных областях осадков выпадет меньше.

"Здесь засушливость и знойные процессы будут сказываться сильнее, чем в восточной части", - добавила метеоролог.

Она также отметила, что в сентябре температура воздуха в Украине будет очень изменчивая - "три дня одна погода, три дня другая".

"Большой жары не будет. В сентябре теплее будет в северных регионах. В восточной части осадки будут в пределах нормы, в западной - больше нормы", - сказала Мартазинова.

По ее словам, в сентябре дневная температура будет достигать 17-18 градусов.

Как сообщал УНИАН, с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети столицы для большегрузных транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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