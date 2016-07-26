В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков

13:31, 26 июля 2016
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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" информирует, что с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети столицы для большегрузных транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Фото УНИАН
В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, решение принято в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха" - в период, когда температура воздуха достигает более +28º.

В столице сегодня до +30°, осадков не ожидается

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сегодня в столице температура воздуха составит +28-30º, а днем 27 и 28 июля ожидается 29-31 градус тепла. Днем 29 июля, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +31-33º.

Управление патрульной полиции в Киеве оперативно контролирует соблюдение водителями большегрузных транспортных средств указанного ограничения движения.

"Киевавтодор" просит всех перевозчиков принимать во внимание указанную информацию.

Напомним, смог в Киеве вызван высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра.

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