В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" информирует, что с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети столицы для большегрузных транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, решение принято в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха" - в период, когда температура воздуха достигает более +28º.
В столице сегодня до +30°, осадков не ожидается
Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сегодня в столице температура воздуха составит +28-30º, а днем 27 и 28 июля ожидается 29-31 градус тепла. Днем 29 июля, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +31-33º.
Управление патрульной полиции в Киеве оперативно контролирует соблюдение водителями большегрузных транспортных средств указанного ограничения движения.
"Киевавтодор" просит всех перевозчиков принимать во внимание указанную информацию.
Напомним, смог в Киеве вызван высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°