На украинских дорогах температура поднимется до +32°, практически без осадков

Сегодня и в среду на дорогах Украины практически без осадков, температура поднимется до +32°.

На украинских дорогах температура поднимется до +32° / autonews.autoua.net

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +29°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +33°, небольшая облачность.

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На трассе Киев - Ужгород в Закарпатской области пройдет дождь с грозой, температура в дороге +27° … +31°. В среду ожидаются похожие погодные условия, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +30°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +31°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +30°. 27 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать практически безоблачная погода, температура +29°… +30°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +29° … +31°. По данному направлению во среду небольшая облачность, температура до +32°.

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