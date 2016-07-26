На украинских дорогах температура поднимется до +32°, практически без осадков
Сегодня и в среду на дорогах Украины практически без осадков, температура поднимется до +32°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +29°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +33°, небольшая облачность.
Сегодня в Украине воздух прогреется до +32°, без осадков (карта)
На трассе Киев - Ужгород в Закарпатской области пройдет дождь с грозой, температура в дороге +27° … +31°. В среду ожидаются похожие погодные условия, температура до +31°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +30°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +31°.
В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +30°. 27 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать практически безоблачная погода, температура +29°… +30°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +29° … +31°. По данному направлению во среду небольшая облачность, температура до +32°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°