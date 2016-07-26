В Южной Африке пронесся мощный торнадо (видео)

11:47, 26 июля 2016
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В южноафриканской провинции Гаутенг прошли проливные дожди, а в городе Магалисбург местные жители могли наблюдать торнадо.

youtube.com Mario Ferreira
В Южной Африке пронесся мощный торнадо / youtube.com Mario Ferreira

Как сообщает East Coast Radio, непогода застала Магалисбург врасплох, хотя холодные температуры и дожди в провинции продолжаются некоторое время.

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Многие пользователи в социальных сетях размещают видео, на котором видно впечатляющее торнадо.

Напомним, на юго-западе провинции Манитоба (Канада) 20 июля были замечены три отдельных торнадо. В результате стихии с домов посрывало крыши, деревья были вырваны с корнем, а некоторые дома даже сдвинулись на несколько десятков сантиметров.

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