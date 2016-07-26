Сильный шторм прошел на северо-востоке США (видео)

Шторм, который прошел в понедельник на северо-востоке США, оставил тысячи людей без электричества.

silive.com Staten Island Advance/Amanda Steen

Почти 3100 пользователей остались без электроэнергии после шторма, который прошел в штате Пенсильвания, передает The Weather Channel.

Сообщается, что порывы ветра достигали 50 км/ч, также прошел сильный ливень с градом, который вызвал подтопления в некоторых районах.

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Движение поездов на железной дороге Лонг-Айленда было приостановлено из-за упавшего от сильного ветра дерева.

Крупные наводнения были зафиксированы в округе Лакаванна (Пенсильвания), в Нью-Йорке из-за молний возникло минимум два пожара.

On scene, Newark. Heavy down pour, saturates South Street. pic.twitter.com/fQTf1lFTVS — Will Caldwell (@willbcaldwell) July 25, 2016

Напомним, воздушное сообщение с Нью-Йорком нарушила сильная гроза. В двух крупнейших аэропортах американского мегаполиса отменены и отложены сотни рейсов.