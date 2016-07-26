В Японии за неделю более 3700 человек были госпитализированы с тепловыми ударами
По меньшей мере два человека скончались из-за жары за минувшую неделю в Японии, еще 3798 человек были госпитализированы с тепловыми ударами.
Об этом во вторник сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны, передает ТАСС.
На прошлой неделе число госпитализированных из-за жары шло на спад, однако после этого температура немного поднялась, что привело к росту этого показателя. Двумя неделями ранее жара также стала причиной гибели трех человек.
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Метеорологическое управление Японии прогнозирует в этом году аномально жаркое лето из-за воздействия климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане. Как ожидается, пик жары придется на конец июля - начало августа.
Напомним, июнь-2016 стал самым жарким в современной истории. Средняя температура планеты в июне составила 16,4 градуса Цельсия, что на 0,9 градуса Цельсия выше среднего показателя по июням XX века.
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