В аэропортах Нью-Йорка из-за грозы отменены и перенесены сотни рейсов

08:29, 26 июля 2016
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Воздушное сообщение с Нью-Йорком нарушила сильная гроза. В двух крупнейших аэропортах американского мегаполиса отменены и отложены сотни рейсов.

www.wctv.tv
В международном аэропорту Ла-Гуардиа отменены 97 рейсов / www.wctv.tv

В международном аэропорту им. Джона Кеннеди из-за ливня и молний пришлось отменить 57 рейсов и отложить 95. Задержки пассажиров в пути составляют в среднем полтора часа, передает Росбатл

В Москве из-за грозы пострадали семь человек

В международном аэропорту Ла-Гуардиа отменены 97 рейсов и отложены 113. Задержки в пути в среднем составляют 113 минут.

Между тем метеорологи прогнозируют возобновление гроз после краткой паузы предстоящей ночью.

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