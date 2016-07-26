В аэропортах Нью-Йорка из-за грозы отменены и перенесены сотни рейсов

Воздушное сообщение с Нью-Йорком нарушила сильная гроза. В двух крупнейших аэропортах американского мегаполиса отменены и отложены сотни рейсов.

В международном аэропорту Ла-Гуардиа отменены 97 рейсов / www.wctv.tv

В международном аэропорту им. Джона Кеннеди из-за ливня и молний пришлось отменить 57 рейсов и отложить 95. Задержки пассажиров в пути составляют в среднем полтора часа, передает Росбатл.

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В международном аэропорту Ла-Гуардиа отменены 97 рейсов и отложены 113. Задержки в пути в среднем составляют 113 минут.

Между тем метеорологи прогнозируют возобновление гроз после краткой паузы предстоящей ночью.