В столице сегодня до +30°, осадков не ожидается

08:30, 26 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 июля, в Киеве воздух прогреется до +30°, осадков не ожидается. 

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня до +30° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами

Сегодня солнце в столице взошло в 05:17, а закатится в 20:50.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +32°.

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