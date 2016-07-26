В столице сегодня до +30°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 июля, в Киеве воздух прогреется до +30°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня до +30° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

Читайте также На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами

Сегодня солнце в столице взошло в 05:17, а закатится в 20:50.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.