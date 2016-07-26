Сегодня в Украине воздух прогреется до +32°, без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +32°.
В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами
Во Львове 26 июля малооблачно, температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +28°. Ветер восточный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +32°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +30°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Погода на неделю: в Украине жара до +35°, практически без осадков
В Северодонецке сегодня практиески безоблачно, температура днем +29°. Ветер северный и северо-западный, до 3.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°