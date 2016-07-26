Сегодня в Украине воздух прогреется до +32°, без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине практически без осадков. Днем воздух прогреется до +32°.

В Украине сегодня до +30° / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Во Львове 26 июля малооблачно, температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +28°. Ветер восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +32°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +30°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня практиески безоблачно, температура днем +29°. Ветер северный и северо-западный, до 3.2 м/с.

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